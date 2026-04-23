اطّلع على الآن مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 02:27 مساءً - يستضيف نادي ضمك نظيره الرياض مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2026، في مواجهة هامة تقام على أرضية ملعب «استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية»، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

موقف ضمك والرياض قبل اللقاء

يدخل نادي ضمك المباراة باحثاً عن تحسين نتائجه، حيث حقق فوزاً وحيداً وتعادلاً واحداً مقابل 3 هزائم في آخر 5 مباريات خاضها. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح نادي الرياض بنتيجة هدف دون رد (1-0).

من جانبه، يدخل نادي الرياض اللقاء بسجل مشابه في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث حقق فوزاً وحيداً وتعادلاً واحداً وتعرض لـ 3 هزائم، مما يجعل هذه المواجهة فرصة للفريقين للهروب من المناطق المتأخرة في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد الرياض

تُنقل أحداث المباراة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية السعودية وبالتحديد علي قناة ثمانية1، سيتولى المعلق عبدالعزيز السبر مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة ضمك والرياض عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق منصة ثمانية والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات دوري روشن السعودي بجودة عالية، مما يتيح للمشتركين الاستمتاع بكافة تفاصيل اللقاء عبر الأجهزة الذكية.