ضبط (105) آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 02:28 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (105416) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1425) سائق تبين إيجابية عدد (50) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (587) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (168) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (11) محكوم عليهم بإجمالى (15) حكم ، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.