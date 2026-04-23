قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 02:27 مساءً - يحل نادي الريان القطري ضيفاً على نظيره الشباب السعودي، مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة تقام على أرضية «استاد أحمد بن علي» وتأتي هذه القمة الخليجية ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة دوري أبطال الخليج.

موعد مباراة الشباب ضد الريان في دوري أبطال الخليج

توقيت المباراة: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت القاهرة،والساعه 06:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعه 07:45 بتوقيت أبو ظبي وعمان، وأُسندت مهمة إدارة هذا النهائي الكبير للحكم عادل النقبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الريان

تحظى المباراة بتغطية واسعة عبر عدة قنوات رياضية خليجية وعربية:

قناة الكأس 1: بتعليق المعلق أحمد الطيب.

أبو ظبي الرياضية EXTRA: بتعليق المعلق عبد الله السعدي.

دبي الرياضية 2: بتعليق المعلق عبد الحميد الجسمي.

العراقية الكردية: بتعليق المعلق عباس هادي.

عمان الرياضية: بتعليق المعلق أحمد الكعبي.

كيفية مشاهدة مباراة الشباب والريان عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لنهائي دوري أبطال الخليج عبر التطبيقات والمواقع الرسمية للقنوات الناقلة، مثل تطبيق "أوان" (Awan) التابع لمؤسسة دبي للإعلام، أو عبر البث المباشر لقنوات "الكأس" و"أبو ظبي الرياضية" على مواقعهم الإلكترونية ومنصاتهم الرقمية، مما يضمن متابعة اللقاء بجودة عالية عبر الأجهزة الذكية.