بسبب الحماة.. فتاة تنهي خطوبتها على الهواء وتصدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 02:27 مساءً - شهدت إحدى حلقات برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على شاشة سي بي سي سفرة، تطورًا غير متوقع بعدما أعلنت فتاة إنهاء خطوبتها بشكل مفاجئ خلال البث المباشر، على خلفية خلاف حاد يتعلق بتدخل والدة خطيبها في تفاصيل حياتهما المستقبلية.

أزمة فتاة وخطيبها على الهواء في برنامج "هي وبس"

بدأت الأزمة أثناء استضافة الفتاة وخطيبها ووالدته داخل الاستوديو، حيث دار النقاش حول ترتيبات السكن بعد الزواج.، وأصرت والدة الشاب على الإقامة مع ابنها في منزل الزوجية، بل واقترحت تخصيص غرفة لها داخل الشقة نفسها، وهو ما قوبل برفض قاطع من الفتاة، التي شددت على تمسكها بحقها في حياة مستقلة تضمن لها الخصوصية والاستقرار.

ومن جانبها حاولت رضوى الشربيني تهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، حيث طرحت حلًا وسطًا يقضي بإقامة الزوجين في شقة منفصلة، مع إمكانية سكن الأم في نفس العقار، بما يحقق التوازن بين القرب الأسري واحترام المساحة الشخصية، إلا أن تمسك الأم برأيها زاد من حدة التوتر داخل الحلقة.

أعلنت الفتاة على الهواء مباشرة إنهاء الخطوبة، موضحة أن استمرار العلاقة في ظل هذه الخلافات قد يقود إلى أزمات متكررة في المستقبل، خاصة مع غياب موقف حاسم من الخطيب تجاه مطالب والدته.

والحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين داعم لقرار الفتاة دفاعًا عن خصوصيتها، وبين من أبدى تعاطفه مع الأم، فيما أشاد كثيرون بدور رضوى الشربيني في إدارة النقاش ومحاولة الوصول إلى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف.