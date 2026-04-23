دراسة .. أحمر الشفاه يسبب شعور بالسعادة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:37 مساءً - ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" بأنه ما يشار عليه بـ "تأثير أحمر الشفاه" انطلق بقوة مرة أخري الواجهة، وذلك أثناء تزايد العوائق الاقتصادية والجيوسياسية، ليبرز سلوكاً استهلاكياً ملفت يأتي في اهتمام الأفراد إلى شراء الأشياء الصغيرة على الرغم من الضغوط المالية.

بحسب التقارير النفسية بأنه وقت القلق ، يتجه المستهلكون إلى الإنفاق نحو منتجات أقل تكلفة حتي تمنحهم شعور بالراحة بشكل سريع، لذلك يأتي دور مستحضرات التجميل، التي تلعب دور نفسي لتعويض الضغوطات اليومية، وذلك ما يفسر بصمود ذلك المقطع بالمقارنة مع غيره.

دراسة أوروبية: أحمر الشفاه يسبب الشعور بالسعادة

إن الأسواق الأوروبية تظهر نموذج واضح لذلك الإتجاه، من خلال الإستمرار على طلب تلك المنتجات رغم التحديات الاقتصادية وزيادة المصاريف المعيشية، فمن الجدير بالذكر أن الخبراء يرون بأن المستهلك عندما يشعر بالضغوطات يبحث عن امور صغيرة تسبب السعادة بأسعار ملائمة.

على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام قد يفرض ضغوط على الشركة لاحقاً إلا أن المعطيات في الوقت الحالي توضح بأن الطلب على تلك المنتجات ما زال مترابط، الذي يستفيد من خصوصية إرتباطه بالعاطفة والسلوك الإنساني.

لذلك يظهر تأثير أحمر الشفاه، حيث إنه حتي في أوقات الضغوطات، لا يختفي الاستهلاك بل إنه يتجه لشكل أخر للحصول على خيارات أصغر، لكنها مليئة بقيمة نفسية أكبر في عالم يجول حوله الضغوطات.