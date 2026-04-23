قرار غير مسبوق.. توتنهام يستعين بلينكد إن لإنقاذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:37 مساءً - اتخذ نادي توتنهام هوتسبير خطوة جديدة خارج المستطيل الأخضر في إطار محاولاته لاحتواء تراجع نتائجه هذا الموسم، بعدما بدأ في البحث عن مختص نفسي رياضي بهدف دعم الحالة الذهنية للاعبين وإعادة التوازن داخل الفريق الأول.

توتنهام يستعين بلينكد إن لإنقاذ نفسه من الهبوط

تأتي تحركات توتنهام للينكد إن، في وقت يمر فيه الفريق بواحدة من أصعب فتراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تراجع بشكل لافت في جدول الترتيب واقترب من مناطق الهبوط، عقب سلسلة طويلة من النتائج السلبية وصلت إلى 15 مباراة دون أي فوز.

وكان المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي روبرتو دي زيربي قد تولى القيادة الفنية للفريق في نهاية مارس الماضي ليصبح ثالث مدرب يقود النادي خلال الموسم الحالي، إلا أن النتائج لم تتحسن بالشكل المأمول، بعدما اكتفى بحصد نقطة وحيدة من أول مباراتين تحت قيادته، ما زاد من الضغوط داخل النادي.

توتنهام يطلب معد نفسي لفريقه

أكد دي زيربي في أكثر من تصريح أن الأزمة الأساسية التي يواجهها الفريق لا تتعلق بالجوانب الفنية فقط، بل ترتبط بشكل مباشر بالحالة الذهنية للاعبين، مشددًا على أن إعادة بناء العقلية التنافسية تمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

وفي خطوة عملية لدعم هذا التوجه، نشر النادي إعلانًا رسميًا عبر منصة لينكد إن، أعلن فيه حاجته إلى خبير نفسي متخصص في الأداء الرياضي، ليكون جزءًا من الجهاز الداعم للفريق خلال الفترة القادمة.