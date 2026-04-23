تردد قناة 1 Movies على النايل سات.. لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:37 مساءً - يبحث محبي أفلام الإثارة والأكشن عن تردد قناة 1 Movies، حيث يتم عرض باقة متنوعة من أفلام الأكشن والرعب والإثارة والتشويق على مدار اليوم، ويتم عرض الأفلام بجودة عالية وبدون تشويش.
تردد قناة 1 Movies
- يجب تحديد القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 10873.
- الاستقطاب: أفقي.
- بينما معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
كيفية تثبيت قناة 1 Movies على الريسيفر
- يجب النقر على القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- النقر على اختيار التركيب.
- الضغط على التثبيت اليدوي.
- اختيار القمر الصناعي نايل سات.
- يجب كتابة جميع المعلومات الخاصة بالتردد.
- النقر على خانة بحث.
- الضغط على حفظ.