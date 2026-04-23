تردد قناة 1 Movies على النايل سات.. لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:37 مساءً - يبحث محبي أفلام الإثارة والأكشن عن تردد قناة 1 Movies، حيث يتم عرض باقة متنوعة من أفلام الأكشن والرعب والإثارة والتشويق على مدار اليوم، ويتم عرض الأفلام بجودة عالية وبدون تشويش.

تردد قناة 1 Movies

  • يجب تحديد القمر الصناعي نايل سات.
  • التردد: 10873.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • بينما معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت قناة 1 Movies على الريسيفر

  • يجب النقر على القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
  • النقر على اختيار التركيب.
  • الضغط على التثبيت اليدوي.
  • اختيار القمر الصناعي نايل سات.
  • يجب كتابة جميع المعلومات الخاصة بالتردد.
  • النقر على خانة بحث.
  • الضغط على حفظ.
فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا