في هذا التوقيت: اقتراب موعد رحيل داني كارفخال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 03:37 مساءً - أبلغ مسؤولى ريال مدريد قائد النادي "داني كارفخال" بعدم تجديد عقده مع النادي وذلك بنهاية منافسات الموسم الجاري، وفقًا لما ذكرته الشبكة الإسبانية "ديفنسا سنترال"، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدول الإسبانية 73 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر بـ 82 نقطة.

كما أوضحت عن تكليف كارفخال وكيل أعماله ببدء البحث عن نادٍ جديد للإنتقال إليه في الموسم القادم، ونوهت بعض التقارير الصحفية عن اهتمام نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع النجم الإسباني داني كارفخال.

بينما قام كارفخال في وقت سابق بالذهاب إلى قطر والتقاءه بـ "خوسليو" مما زاد القول بإمكانية انتقاله إلى الدوري القطري مع نهاية الموسم وانتهاء عقده مع ريال مدريد.