استيلاء متبادل.. إيران تقتاد سفينتي حاويات لبندر عباس والبنتاجون تحتجز أخرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 08:20 مساءً - نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قولها إن سفينتي حاويات استولت عليهما إيران قرب مضيق هرمز جرى اقتيادهما إلى ميناء بندر عباس.

رئيس السلطة القضائية بإيران: 3 سفن خضعت لإجراء تأديبي في هرمز

وقال رئيس السلطة القضائية بإيران إن 3 سفن خضعت "لإجراء تأديبي" في مضيق هرمز أمس، مضيفا أن "الأمريكيين لا يملكون شجاعة الاقتراب من المضيق"، على حد تعبيره.

البنتاجون يوثق سيطرة على سفينة بدعوى نقلها نفطا إيرانيا

ونشرت وزارة الحرب الأمريكية تسجيلا مصورا لاعتلائها، الأربعاء، سفينة في المحيط الهندي خاضعة للعقوبات كانت تنقل نفطا من إيران.