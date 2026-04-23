"مجاور" الدولة بكافة مؤسساتها تبذل جهودًا كبيرة في تنمية وتعمير سيناء.. تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات ( صور)



احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 09:30 مساءً - إنشاء 17 تجمعا في سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيها لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات بوسط سيناء و7 تجمعات بالجنوب انشاء 17 تجمع تنموي حضاري بمدينتي الشيخ زويد ورفح، منها 6 تجمعات برفح و11 تجمع بالشيخ زويد تطوير ميناء العريش البحري لتحويله لميناء عالمي وبوابة لتصدير منتجات سيناء، بتكلفة 3 مليارات جنيه ، زيادة الأرصفة إلى 2.25 كم، تعميق الغاطس إلى 14 متراً طرح عدد 922 وحدة سكنية على المنتفعين بمدينة رفح الجديدة، ضمن الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى، و طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولي لعدد 688 وحدة سكنية وعدد 234 وحدة سكنية يجري العمل لتحويل شمال سيناء لمحافظة سياحية من خلال انشاء عدد من القري والمنتجعات السياحية تطوير مطار العريش الدولي يعد مشروع استراتيجي يهدف لتحويله لمركز إقليمي للطيران عبر إنشاء صالة ركاب جديدة، ممر موازٍ، و26 مبنى خدمياً

قال اللواء دكتور خالد مجاور مجاور محافظ شمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تبذل جهودًا كبيرة في تنمية وتعمير سيناء، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، لافتًا إلي أن شمال سيناء لم تأخذ حظها من التنمية والتعمير إلا في عهد فخامة السيد رئيس الجمهورية.

أكد ، محافظ شمال سيناء، في تصريحات صحفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، على الدور الوطني الذي قام به أبناء القبائل السيناوية خلال الحروب التي مرت بها سيناء، وخاصة حرب الإرهاب الأخيرة، مشيرًا الي التنسيق والتعاون معهم في مختلف الملفات، بما يحقق الاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة على أرض سيناء.

ولفت "مجاور " إلي قيام الدولة بضخ مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بسيناء وربطها بمحافظات الجمهورية، عن طريق شبكة من الانفاق والمحاور والطرق، بجانب إقامة مشروعات البنية التحتية، إضافة للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ، أن سيناء شهدت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات تنموية وخدمية كبيرة، من بينها إنشاء 17 تجمعا في سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيها لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات في وسط سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء

وأوضح محافظ شمال سيناء أن كل أسرة حصلت على منزل و5 أفدنة للزراعة، اذ يعد كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، ويضم أراض زراعية مجهزة ومنزل وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمع محلات ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

واشار المحافظ الى أن التجمعات التنموية تستهدف توطين 3.5 مليون نسمة، مؤكدا على أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا الى انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية، وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء.

اضاف: المحافظ إ أنه سبق إقامة 13 تجمعا للتنمية المتكاملة في وسط سيناء عن طريق جهاز تعمير سيناء بتكلفة بلغت 75 مليون جنيها، علاوة على قرار السيد الرئيس بإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة في وسط سيناء على مساحة 78 ألف فدانًا، بجانب وجود منطقة حرفية بالعريش تضم 47 ورشة مجهزة بالمعدات والأجهزة.

أعلن المحافظ عن انشاء 17 تجمع تنموي حضاري بمدينتي الشيخ زويد ورفح، منها 6 تجمعات برفح و11 تجمع بالشيخ زويد، اذ تتكون المرحلة العاجلة منها انشاء 4 تجمعات منها 3 تجمعات برفح وهي الحسينات بعدد 2826 منزل، والوفاق بعدد 1440 منزل.

ويضم تجمع المهدية عدد 885 منزل، بجانب تجمع بقريتي الظهير والمقاطعة بعدد 44 منزل، حيث ان التجمع عبارة عن عدد من المنازل البدوية بمسطح 450 متر مربع للمنزل، منها 165 متر سطحي عبارة عن دور واحد قابل للتعلية، ويتكون من مجلس للرجال واخر للسيدات و3 غرف والمنافع، ولكل منزل حوش مسور بمساحة 285 متر ، والتجمعات كاملة من جميع المرافق والخدمات والمبان الخدمية ومختلف الخدمات المطلوبة.

أوضح المحافظ أن عملية تطوير ميناء العريش البحري مستمرة، اذ انه مشروع استراتيجي لتحويله لميناء عالمي وبوابة لتصدير منتجات سيناء، بتكلفة تقارب 3 مليارات جنيه. يشمل التطوير زيادة الأرصفة إلى 2.25 كم، تعميق الغاطس إلى 14 متراً لاستقبال سفن عملاقة، وإنشاء حواجز أمواج، لتعزيز الاقتصاد وربط سيناء بالأسواق الدولية، لافتا الي أن الميناء استقبل عدد كبير من السفن، بجانب عمليات التصدير، خلال الفترة الماضية.

تابع المحافظ، أن تطوير مطار العريش الدولي بشمال سيناء يعد مشروع استراتيجي يهدف لتحويله إلى مركز إقليمي للطيران عبر إنشاء صالة ركاب جديدة، ممر موازٍ، و26 مبنى خدمياً لرفع كفاءته، حيث يُعد هذا التطوير جزءاً من خطة تنمية شاملة لسيناء، وتعزيزاً للبنية التحتية الجوية، وتعزيز التنمية في سيناء، دعم السياحة.

وربط المنطقة بالعالم الخارجي، فالمشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتنمية سيناء وتطوير بنيتها التحتية لخدمة المشروعات القومية بالمنطقة، لافتا الي أن المطار شهد في الفترة الماضية استقبال عدد كبير من الطائرات المحملة بالمساعدات لصالح غزة، بجانب استقبال الوفود العربية والأجنبية التي تقوم بزيارة سيناء.

وأشار المحافظ الي افتتاح مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية في بئر العبد، حيث يعد المصنع مشروعًا استراتيجيًا هامًا، يهدف لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل وخدمة الأسواق المحلية، لافتا الي أن مساحة المصنع 194492 متر مربع بطاقة انتاجيه من 50 الى 55 مليون شيكارة، اذ تتنوع الشكائر من شكائر تعبئه الحبوب والاعلاف والمواد الغذائية مثل السكر الدقيق الارز وشكائر مواد البناء، لافتا الي أن الخطط المستقبلة للمصنع هي انتاج عبوات الجامبو وانظمه الري الحديث من مواسير وخراطيم بالتنقيط.

أكد المحافظ علي طرح عدد 922 وحدة سكنية على المنتفعين بمدينة رفح الجديدة، ضمن الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى، لافتًا إلي طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولي لعدد 688 وحدة سكنية وعدد 234 وحدة سكنية المتبقية من طرح الأسبقية الأولي من مدينة رفح الجديدة، لجميع أبناء شمال سيناء مع أسبقية لأهالي رفح والشيخ زويد.

فضلًا عن تخصيص نسبة 10% لذوي الاحتياجات الخاصة، و20% لأسر الشهداء والمصابين، وذلك في اطار سعى الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير السكن الملائم لأهالي رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها ورغبة من الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء الغالية، معلناً عن تسكين أكثر من 1200أسرة برفح الجديدة .

أضاف المحافظ، أن الدولة اهتمت بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة حيث تقرر إنشاء مدينة رفح الجديدة على ثلاثة مراحل، معلناً عن طرح المرحلة الاولي بإجمالي عدد 3 اسبقيات لعدد 272 عمارة بها 4 الاف و352 وحدة سكنية، حيث أن كل وحدة سكنية عبارة عن ثلاث غرف وصالة بمساحة 120 متر مربع، لافتاً الي أن سعر الوحدة السكنية يبدأ من 751 ألف جنيه إلى 926 ألف جنيه حسب نسب التميز، معلنًا عن طرح الاسبقية الثالثة على أبناء شمال سيناء وباقي محافظات الجمهورية.

وقال المحافظ أنه يجري توصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء، مشيرا إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه تم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

وأضاف المحافظ أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، حيث تم تطوير مستشفي العريش العام خلال الفترة الماضية وتنفيذ عدد من الانشاءات بالمستشفي، واستحداث وحدات جديدة لخدمة المواطن السيناوي بدلا من مشقة السفر للعلاج في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى.

فضلًا عن انشاء وتطوير عدد من وحدات الرعاية الأساسية، معلنًا عن تطوير ورفع كفاءة 8 وحدات صحية ، بتكلفة 138 مليون و765 ألف و971 جنيها، وهي وحدات الطويل والسكاسكة بالعريش والتلول والاحرار وأقطيه والمريح و30 يونيه و6 أكتوبر ببئر العبد، حيث تقدم هذه الوحدات عدد من الخدمات الطبية والصحية من خلال اقسام الاستقبال والتطعيمات والمعامل والاسنان وغرف المشورة غرف الكشف وعيادات تنمية الاسرة والطفل ونوادي المرأة والمبادرات الرئاسية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، اذ تم إحلال وتجديد وصيانة 7 مساجد بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد بتكلفة بلغت 51 مليون و446 ألف و3000 جنيها، وهي إحلال وتجديد مسجد المقداد بن عمرو بقرية الطويل بالعريش، إحلال وتجديد مسجد الشيخ خلف بقرية الجورة بالشيخ زويد.

وإحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بالكيلو 17 بالعريش، صيانة وترميم مسجد علي بن ابي طالب بقرية رمانة ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد ال شبانة بقرية قاطية ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد عثمان بن عفان بحي المساعيد بالعريش، وصيانة وترميم مسجد الصابرين بقرية ال رويعي بالعريش.

أعلن المحافظ عن تنفيذ عدد 6 مشروعات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، خلال الفترة الماضية بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بتكلفة بلغت 32مليون و245ألف و724 جنيها، من بينها تحويل خطوط هوائية الي كابلات أرضية بالعريش، إحلال وتجديد الوحدة المحلية برمانة بمركز بئر العبد، رصف طرق بالشيخ زويد، رفع كفاءة حديقة الريسة بمدينة العريش.

ولفت محافظ شمال سيناء، إلي تنفيذ 49 مشروعًا في قطاع التعليم، بتكلفة بلغت 513 مليون و305 ألف و695 جنيها، من بينها 15 إنشاء بتكلفة 303 مليون و707 ألف و391 جنيها، و 9 توسعات بتكلفة 164 مليون و530 ألف و264 جنيها، و25 صيانة بتكلفة 45 مليون و70 الف و40 جنيها، لافتا الي ان قطاع التعليم يشهد نهضة كبيرة بشمال سيناء، حيث ان بها مختلف أنواع التعليم العام والخاص والفني.

وأشار المحافظ، إلي ان قطاع المياه يشهد طفرة كبيرة بشمال سيناء، حيث توجد اكبر محطة لتحلية المياه بالكيلو 17 بالعريش، حيث تصل طاقتها الإنتاجية في المرحلة الأولى 100 ألف متر مكعب يومياً، ومن المخطط زيادة قدرتها لتصل إلى 300 ألف متر مكعب/يوم لتغطية احتياجات العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء. وحسب المحافظ تم افتتاح عدد من محطات المياه مثل رافع الشيخ زويد، و أنشاء محطة تحلية المياه بقرية وادي الحاج في مركز نخل بوسط سيناء بطاقة 200 متر/يوم، بتكلفة 5 مليون و674 ألف و900 جنيها، بدعم من شركة القاهرة لتكرير البترول، وذلك بهدف توفير المياه والقضاء علي الفقر المائي وتعزيز الزراعة.

لفت المحافظ الي ان الطب البيطري يقوم بجهود كبيرة منها السيطرة علي ظاهرة الكلاب الضالة من خلال التعقيم، بجانب متابعة الأسواق، مشيرا الي تنفيذ مشروعين بقطاع الطب البيطري خلال الفترة الماضية، بتكلفة 15 مليون و500 ألف جنيها، حيث تم انشاء إدارة العريش البيطرية بتكلفة 9 مليون جنيه. زتحتوي على مبني اداري ووحدة بيطرية ومعمل ووحدة تلقيح صناعي وصيدلية ومخزن ادوية ولقاحات.

كما تم افتتاح وحدة قاطية البيطرية بعد إعادة بنائها وتطويرها بتكلفة بلغت 6.5 مليون جنيه، حيث تضم مكاتب ادارية، صيدلية بيطرية مجهزة، سكن للطبيب، زنّاقة للحيوانات، نظام صرف صحي متكامل.

قال المحافظ، أنه في قطاع الثقافة تم افتتاح 3 مواقع ثقافية بشمال سيناء، وهي قصر ثقافة نخل بوسط سيناء وبيت ثقافة قاطية بقرية قاطية في بئر العبد ومكتبة النجاح في قرية النجاح ببئر العبد، وذلك بهدف استعادة الوعي، وبناء الإنسان، وترسيخ الهوية الثقافية.

ولفت إلى إقامة عدد من الفاعليات الثقافية والفنية خلال العام الجاري من بينها مؤتمر الادباء بالعريش ، الأسبوع الثقافي لثقافة وفنون المراة ، برنامج مصر جميلة، مؤتمر إقليم القناة وسيناء الثقافي ، الأسبوع الثقافي لثقافة القرية، الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، الأسبوع الفني لمسرح التجوال، والاسبوع الثقافي لثقافة الشباب والطفل.

زلفت المحافظ الي أن المحافظة تعمل على عدد من الملفات والتي تهم قطاع كبير من المواطنين من بينها توفير مياه الشرب، حيث تبذل المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات جهودا كبيرة في هذا الملف حتى تصل المياه باستمرار ودون انقطاع الي كل منزل بشمال سيناء، بجانب ملف القمامة، حيث تم التعاقد مع شركة نظافة جديدة، بحيث تعود العريش الي سابق عهدها مدينة نظيفة وجميلة.

أعلن المحافظ عن البدء في أعمال تطوير وإنشاء كورنيش العريش، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الي أن المشروع يشمل إنشاء ممشى سياحي مجهز بكافة الخدمات، وأعمال إنارة متطورة، إلى جانب تجهيز أماكن انتظار، وكافتيريات، وبرجولات لخدمة المواطنين، حيث يهدف المشروع إلى تحويل الكورنيش إلى متنفس حضاري وسياحي لأهالي سيناء، ووجهة جاذبة للزوار، ضمن رؤية الدولة لتطوير المدن الحدودية، ودمجها في خطط التنمية المستدامة.

أكد المحافظ أنه يجري جعل محافظة شمال سيناء محافظة سياحية من خلال انشاء عدد من القري والمنتجعات السياحية، حيث نجحت المحافظة في إعادة قرية كورال بيتش اليها بالطرق القانونية، وسيتم طرحها لاحد المستثمرين لتشغيلها، بجانب تخصيص أكثر من 120 فدان لإقامة منتجعات سياحية علي ساحل البحر، فضلا عن عمليات التطوير التي تتم لطريق القنطرة والكورنيش وساحل البحر لعودة السياحة الداخلية.

أشار المحافظ الي دخول المحافظة بوابة التحول الرقمي وانتهاء التعامل الورقي بمختلف بجميع الخدمات الحكومية التي تقدمها المحافظة للمواطن السيناوي، حيث أن الخدمات الحكومية تقتصر على المراكز التكنولوجية بالمحافظة ومجالس المدن التابعة لمنع التواصل المباشر بين المواطن والموظف المسئول عن أداء الخدمة لسرعة أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، لافتا إلي نجاح التحول الرقمي في سرعة أداء الخدمات المختلفة للمواطنين واختصار الوقت والجهد والبعد عن الروتين.

ووجه المحافظ التحية للسيد الرئيس على التوجيهات الدائمة بالاهتمام بأبناء سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم وتنفيذ مشروعات تنموية، كما وجه التحية لرئيس مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات على الدعم المتواصل للمحافظة، الى جانب توجيه التحية للقوات المسلحة والشرطة المدنية على الجهود المبذولة في عودة الاستقرار والهدوء إلي المحافظة.

وحول ما يحدث في قطاع غزة والجهود المصرية، أكد محافظ شمال سيناء أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، وأنها استطاعت إقامة مؤتمر السلام في مدينة شرم الشيخ، حيث يتم تنفيذ المراحل المتفق عليها بالتعاون مع الأطراف المعنية، وأن مصر نجحت في احباط مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، لافتا الي أن مصر ستستضيف مؤتمر دولي لإعادة اعمار غزة ، وأنه سيتم اعمار غزة من خلال الشركات المصرية، وهذه الأمور من اختصاص الجهات المعنية، بينما الشق التنفيذي تختص به محافظة شمال سيناء ويشمل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين الفلسطينيين.

و أشار المحافظ علي أن هذه الخطة لا تضعها المحافظة بشكل منفرد، بل أن المحافظة جهة تنفيذية تعمل في إطار منظومة دولة شاملة، حيث توجد غرفة أزمة مركزية على مستوى الدولة، تضم ممثلين عن جميع الوزارات والقطاعات والجهات الأمنية، وتتابع تفاصيل الأزمة بدقة، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل أيضًا على المستويات السياسية والإعلامية، مشيرًا الي أنه عندما تأتي التعليمات والخطط من الدولة، نقوم بتنفيذها سواء من خلال ميناء العريش البحري أو مطار العريش الدولي أو عبر المنافذ البرية، مشيرًا الي قيام مصر بضغوط كبيرة في شتي الاتجاهات لوقف الحرب تماما علي غزة.

أشار المحافظ إلي استقبال عدد كبير من الوفود الأجنبية رفيعة المستوي للاطلاع علي الجهود المصرية المبذولة، مؤكدًا علي أن هذه الوفود تتغير الصورة المرسومة في اذهانها عقب زيارة شمال سيناء بنسبة كبيرو، حيث يتم خلال الزيارة نقل وجهة النظر المصرية والتحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بحيث تكون الصورة اشمل واعم.

أكد المحافظ علي أن شمال سيناء استقبلت زيارة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء خلال الفترة الماضية، حيث ان هذه الزيارات تعود بالنفع الكبير على محافظة شمال سيناء، لافتا الي افتتاح عدد من المشروعات في مختلف القطاعات خلال احتفال المحافظة بذكري تحرير سيناء.