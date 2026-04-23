رسمياً.. برشلونة يخسر يامال

رسمياً.. برشلونة يخسر يامالأكّد برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة موهبته الشابة لامين يامال في الفخذ الأيسر وغيابه حتى نهاية الموسم، لكنه سيكون "متاحاً" لمونديال 2026 وفقاً لما قال في بيان، الخميس.

وقال برشلونة: أكّدت الفحوص التي أُجريت الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى. سيتّبع اللاعب برنامج علاج تحفظي. وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يتوقع أن يكون متاحاً للمشاركة في كأس العالم.

وينطلق مشوار المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 15 يونيو بمواجهة الرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة.

وخرج يامال (18 عاما) من أرض الملعب في المباراة التي فاز فيها برشلونة على سلتا فيغو الأربعاء بهدف من دون رد سجله بنفسه من ركلة جزاء.

وتعرّض الجناح الشاب لضربة قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وما لبث أن غادر في نهاية الشوط الأول متجها مباشرة إلى غرفة الملابس وهو يمسك بفخذه الأيسر.

وسيغيب يامال عن المباريات الست الأخيرة في الدوري، من بينها الكلاسيكو مع الغريم التقليدي ريال مدريد في 10 مايو المقبل.

ويبتعد برشلونة بالصدارة بفارق تسع نقاط عن فريق العاصمة.