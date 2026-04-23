تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 08:20 مساءً - يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس إلى استاد القاهرة الدوليـ في قمة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية استثنائية وقد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم، خاصة في ظل اشتعال المنافسة بين الفريقين خلال الأمتار الأخيرة.

الزمالك يتصدر الدورى

يدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل تعزيز صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب،وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، شدد خلالها على ضرورة التركيز الكامل وعدم التهاون أمام فريق بحجم بيراميدز، مع أهمية استغلال أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف.

على الجانب الآخر، يدخل بيراميدز المواجهة بطموح لا يقل عن منافسه، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الزمالك، ما يجعل المباراة بمثابة فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة،ويسعى الفريق السماوي بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على أول لقب دوري في تاريخه.

وحرص يورتشيتش على تجهيز لاعبيه نفسيًا وبدنيًا، مطالبًا إياهم بضرورة التعلم من أخطاء المباريات السابقة والتركيز الكامل، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء قد تكون حاسمة بشكل كبير في سباق اللقب.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم: في حراسة المرمى المهدي سليمان، وفي خط الدفاع محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، بينما يقود خط الوسط كل من محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبد الله السعيد، وفي الهجوم الثلاثي خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

ويغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم عمرو ناصر للإصابة، وأحمد حمدي بقرار إداري، بالإضافة إلى سيف فاروق جعفر وبارون أوشينج ومحمود الشناوي لأسباب فنية، وأحمد حسام.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز في مباراة الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، ومحمد حمدي، وفي خط الوسط مهند لاشين، ناصر ماهر، وليد الكرتي، عودة فاخوري، وأحمد عاطف "قطة"، بينما يقود الهجوم فيستون ماييلي،ويفتقد بيراميدز لجهود عدد من لاعبيه المؤثرين، على رأسهم مصطفى فتحي ومحمود مرعي ومحمد حمدي بسبب الإصابة، إلى جانب حامد حمدان للإيقاف.