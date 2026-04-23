خلال تكريمه لبطلات بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف.. وزير الشباب والرياضة: طول ما انت بتقاتل وبتشتغل البلد هتساندك وهتدعمك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 09:30 مساءً - حرص جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة علي تكريم بطلات مصر والعالم في بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف وذلك بعد حصولهم علي العديد من الميداليات الذهبية والمتنوعة وتصدرهم للبطولة بفارق كبير عن اقرب المنافسين ، والتي أقيمت بشرم الشيخ وبحضور سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للسباحة بالزعانف والعميد هيثم جعفر عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للسباحة بالزعانف.

وكرم الوزير اللاعبات " رفيف هشام ، كاثرين ماري حنفي ، ياسمين مسعد ، هبة الله يحي ، مني كامل يوسف " الحاصلين علي العديد من الميداليات الذهبية والمتنوعة ، في بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف.

وثمن وزير الرياضة من الإنجاز الرياضي "النسائي " والذي اثقله ان البطلات ناجحات ايضاً في حياتهم علي المستوي العلمي ، وايضا الرياضي ، مضيفا "جوهر " انه يقدر المقاتلين والبلد دائما تدعم وتقدر الأبطال والمقاتلين ، موجها الشكر لهم علي ما حققوه علي مستوي حياتهم العلمية والرياضية .

وأوضح وزير الرياضة لابطال الذهب ان مصر فخوره بما حققتموه من إنجاز رياضي كبير خلال بطولة العالم، مختتما حديثه لهم " طول ما انت بتقاتل وبتشتغل البلد هتساندك وهتدعمك" ، وننتظر الكثير منكم لتقديمه لبلدكم خلال الاستحقاقات المقبلة.

وشارك في بطولة الأساتذة للزعانف والتي أقيمت بمصر 38 ناديا يمثلون 19 دولة من مختلف قارات العالم بإجمالي 133 لاعبا من بينهم 85 لاعبا أجنبيا من 30 ناديا دوليا وهي: «مصر وإيطاليا وإسبانيا واليابان وفرنسا والتشيك وألمانيا وهولندا وسيماس 1 وكولومبيا والمجر وليبيا وإستونيا وأستراليا واليونان والأرجنتين والهند والأردن».