وزارة الدفاع المصرية تنشر 5 بروموهات احتفالًا بالذكرى الـ44 لـ عيد تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 09:30 مساءً -

في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى تحرير سيناء، نشرت وزارة الدفاع المصرية عبر منصاتها الرسمية خمسة بروموهات توثيقية تناولت مراحل استعادة أرض سيناء، وبطولات القوات المسلحة، وجهود التنمية المستمرة في شبه الجزيرة.

وجاءت البروموهات لتسلّط الضوء على ملحمة حرب أكتوبر 1973 باعتبارها نقطة الانطلاق الحاسمة نحو استعادة الأرض، مرورًا بمرحلة استلام سيناء وعودة السيادة المصرية الكاملة عليها، وصولًا إلى ما تشهده سيناء حاليًا من مشروعات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات.

كما أبرزت المواد الإعلامية التضحيات التي قدّمها رجال القوات المسلحة في سبيل حماية الوطن، مؤكدة أن تحرير الأرض لم يكن نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة من البناء والتعمير وتثبيت دعائم الاستقرار والتنمية