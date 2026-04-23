الأهلى يهزم البنك التجارى الكينى ويتوج بلقب بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 08:20 مساءً - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية التي يستضيفها الأهلي علي أرضه ووسط جماهيره بالفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1 ، وشهدت المباراة حضور جماهيري كثيف في صالة الأهلي لمؤازرة الفريق الأحمر.

تأهل الأهلى إلي النهائي بالفوز علي نظيره قرطاج التونسي بتتيجة 3-1 في إطار نصف نهائي المنافسة ، بعدما سبق وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ليتو الكاميرونى بنتيجة 3-0 ، فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا.

الأهلي يهزم كامبالا الأوغندا 3-0

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى ربع النهائى بالفوز علي نظيره كامبالا الأوغندى 3-0 في إطار ثمن نهائي المنافسة مساء الأحد.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدور الأول بالمجموعة الأولي بالفوز علي كلا من، الكحول الإثيوبي في ضربة البداية بنتيجة 3-0، ثم مايو كاني الكاميروني وبعده ديكارت الإيفواري بنفس النتيجة.

اعتذار الزمالك حامل اللقب

وتشهد هذه النسخة اعتذار فريق الزمالك، حامل اللقب، لمدة 3 نسخ متتالية، فيما اعتذر سبورتنج أيضا عن المشاركة.

قائمة فريق سيدات طائرة الأهلى

تضم قائمة سيدات طائرة الأهلي في هذه البطولة كلا من ، آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.