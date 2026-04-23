دوت الخليج -

روسيا تُسقط 154 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن اعتراض وتدمير منظومة دفاعها الجوي 154 طائرة مسيّرة أوكرانيّة. روسيا تُسقط 154 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن اعتراض وتدمير منظومة دفاعها الجوي 154 طائرة مسيّرة أوكرانيّة. وأفادت الوزارة في بيان لها بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 154 طائرة مسيّرة أوكرانيّة​​​. وأضاف البيان أن منظومات الدفاع اعترضت ودمّرت المسيّرات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات، أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكورسك ونيجني نوفغورود وروستوف وسامارا وشبه جزيرة القرم، ومياه بحر آزوف والبحر الأسود. يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير عام 2022، تصدر كل من روسيا وأوكرانيا تقارير شبه يومية حول سير المعارك والمناطق المتضررة، لكن بسبب ظروف الحرب المستمرة وطبيعة القتال، غالبا ما تكون هذه البيانات صادرة عن الطرفين دون تحقيق مستقل، مما يحد من إمكانية التأكد الدقيق من حجم الخسائر والأضرار الميدانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تُسقط 154 مسيّرة أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.