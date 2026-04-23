وزير الشباب والرياضة يلتقي مسؤولي شركة "توتال إنرجيز" لبحث مستجدات النسخة الحادية عشر من دوري مراكز الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 10:31 مساءً -

التقي جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ، برشا جلال مدير عام التسويق لشركة توتال إنرجيز ، والكابتن احمد شوبير المدير الفني للمشروع ، وذلك لبحث الموقف الأخير للنسخة الحادية عشر من دوري مراكز الشباب .

وأوضح جوهر نبيل ،هدفنا في الوزارة تنفيذ مشروعات قومية للنشء والشباب لإعطاء الأمل لهم في ان يكونوا نجوم في لعبة كرة القدم وغيرها من الألعاب ، من خلال اكتشافهم وتقديم الفرص لهم لاختيار الواعدين منهم وهو ما يصب لمصلحة الرياضة المصرية بوجه عام وكرة القدم بصفة خاصة .

واضاف وزير الشباب والرياضة ، ان المشروع اصبح له ثقل كبير بعد تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بالموافقة بان يكون المشروع تحت رعاية سيادته .

ونوه " جوهر " الي أننا سنعمل علي الجانب النفسي للاعبين الواعدين من خلال المشروع ، بالإضافة الي تقديم الدعم الكامل لهم وتأهيلهم التأهيل الأمثل لخوض تجربة الاحتراف بنجاح ،كما طرح وزير الرياضة فكرة ان يتم تطوير مركز الشباب الفائز بدوري مراكز الشباب عن طريق الوزارة وهو ما يخلق ثقل ونجاح اكبر للنسخة الحادية عشر وتحقيق المزيد من الترويج بين جميع المحافظات المشاركة بالمنافسات .

وقالت رشا جلال مدير عام التسويق لشركة توتال ان بداية المشروع كان في ٢٠٢٢ وهو ما شجعنا علي الاستثمار في مشروع قومي رياضي شبابي مصري وهو ما وجدناه في دوري مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة ، كما ساعدنا اللاعبين في توفير الكشافين لاستقطاب اهم اللاعبين والعمل علي تسويقهم من الواعدين منهم ، واضافت مديرة التسويق لشركة توتال أننا فخورين بالمشروع من قبل الادارة الفرنسية والتي تنفرد بهذا المشروع في مصر فقط داخل قارة أفريقيا .

فيما أوضح الكابتن احمد شوبير المدير الفني لمشروع دوري مراكز الشباب ، منذ بداية العمل في المشروع كان لدي شغف كبير لتكرار التجربة الناجحة لدوري الجامعات الأمريكي ، ونقل تلك التجربة الناجحة لدوري مراكز الشباب ، خاصة وان المشروع يتميز بزخم كبير من خلال تسليط الضوء من قبل الإعلام علي دوري مراكز الشباب وهو ما تم بالفعل خلال النسخ السابقة .

وتحظي النسخة الحادية عشر من المسابقة لمنافسات قوية بينً جميع المحافظات بالجمهورية ، وتم تخصيص جوائز مادية تبلغ ٦٥٠ الف جنية للمحافظات الفائزة من المركز الاول وحتي الرابع .