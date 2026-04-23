بالفيديو.. هجوم مفاجئ على رضا بهلوي في برلين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 05:31 مساءً - شهدت العاصمة الألمانية برلين يوم الخميس، حادثة لافتة أثارت اهتمام وسائل الإعلام، حيث تعرض ولي العهد الإيراني المنفي رضا بهلوي لهجوم مفاجئ أثناء مغادرته أحد المباني بعد مشاركته في فعالية سياسية.

بحسب ما أظهره مقطع فيديو متداول، فقد تم رش مادة سائلة حمراء اللون على رضا بهلوي لحظة خروجه من مبنى المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين، وذلك بعد انتهاء مؤتمر صحفي كان قد تحدث خلاله عن التطورات السياسية الأخيرة، منتقدًا اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأثناء خروجه من المكان، فوجئ بهلوي بشخص من بين الحضور أو المعارضين وهو يقوم برشه بالسائل، في مشهد تسبب في حالة من الارتباك في محيط الموقع، قبل أن يتدخل عناصر الأمن بسرعة.

رضا بهلول في برلين

عقب الحادث مباشرة، غادر بهلوي الموقع مستقلًا سيارة كانت بانتظاره، فيما سارعت الشرطة الألمانية إلى ضبط المشتبه به في وقت قياسي وفتحت تحقيقًا لمعرفة دوافع الحادث وظروفه، وسط تواجد أمني مكثف في محيط المبنى.

وتأتي هذه الواقعة في ظل أجواء سياسية متوترة تحيط بالمعارضين الإيرانيين في الخارج، خاصة مع تصاعد الجدل حول مواقف بعض الشخصيات السياسية البارزة من التطورات الإقليمية والدولية.