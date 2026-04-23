رسوم قناة بنما تقفز لمستويات قياسية مع تصاعد توترات هرمز

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 10:10 مساءً - العربية نت _ دفعت تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية رسوم العبور في أكثر ممرات قناة بنما ازدحاماً إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسابق المشترين الآسيويين على تأمين شحنات النفط والغاز من الغرب بعد إعادة رسم خرائط الشحن العالمية.

وبحسب بيانات جمعتها شركة “Argus Media”، شهدت المزادات اليومية لممرات العبور عبر القناة ارتفاعاً حاداً في الطلب، مع تسجيل عدد العطاءات ما يقرب من خمسة أضعاف مستويات ما قبل اندلاع الحرب. وبلغ متوسط كلفة العبور عبر أهوسة Panamax، الأكثر استخداماً في القناة، نحو 837.5 ألف دولار، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

وأدت الحرب مع إيران إلى واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، بعدما تراجعت الإنتاجية عبر منطقة الخليج وتضررت الإمدادات المتجهة إلى مصافي آسيا. كما أن إغلاق مضيق هرمز فاقم الاضطرابات في أسواق الشحن والطاقة، ما دفع شركات عديدة إلى تغيير مسارات السفن وتحمل تكاليف شحن أعلى.

وقال رئيس تسعير الشحن في الأمريكيتين لدى “Argus”، روس غريفيث، إن نحو 70% من السفن العابرة لقناة بنما تستخدم أهوسة “Panamax” القديمة، مشيراً إلى أن أسعار المزادات على هذه الممرات قفزت بنحو 10 أضعاف منذ اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

الأسعار قفزت مع تسارع المشترين في آسيا لتأمين النفط والوقود والسلع الجافة

وأضاف أن هذه الزيادة الحادة تعكس مسارعة المشترين في آسيا لتأمين النفط والوقود والسلع الجافة مثل الفحم، خصوصاً من ساحل خليج الولايات المتحدة.

ويعد ممر قناة بنما الطريق الأقصر للشحن بين ساحل الخليج الأمريكي وآسيا، ما جعلها بوابة رئيسية أمام تصاعد صادرات الطاقة الأمريكية. ووفق بيانات شركة “كبلر”، أدى ارتفاع حركة ناقلات النفط والوقود عبر القناة إلى زيادة فترات الانتظار لناقلات الخام إلى 4.25 أيام، وهو أعلى مستوى في ستة أسابيع.

مزادات فردية لتجاوز الازدحام الشديد في القناة

هذا الازدحام دفع بعض الشركات إلى دفع مبالغ ضخمة لتجاوز الطوابير الطويلة، حيث وصلت قيمة بعض المزادات الفردية لأكبر الأهوسة إلى 4 ملايين دولار خلال أبريل، بحسب “Argus”. ورغم أن كبار مالكي السفن، مثل شركات الشحن بالحاويات وشركات غاز البترول المسال، غالباً ما يحجزون مواعيد عبور مسبقاً بأسعار ثابتة أقل من أسعار المزادات، فإن ما يصل إلى 30% من حركة القناة لا يزال يعتمد على المزادات اليومية المفتوحة.

من جانبها، قالت هيئة قناة بنما لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن نتائج المزادات الأخيرة تعكس تحولات السوق وليس زيادة في الرسوم الرسمية، مؤكدة أن القناة تعمل بشكل موثوق ويمكن التنبؤ به رغم التقلبات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وفرة الإمدادات الأمريكية لعبت دوراً محورياً في زيادة حركة العبور

ويرى خبراء أن وفرة الإمدادات الأمريكية تلعب دوراً محورياً في زيادة حركة العبور. وقال كينيث ميدلوك، المدير التنفيذي لدراسات الطاقة في جامعة رايس بهيوستن، إن الاضطراب في مضيق هرمز خلق نقصاً في الإمدادات المتاحة في الأسواق، مضيفاً أن وفرة النفط والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة تعني أن السوق الآسيوية ستكون المستعدة لدفع أسعار أعلى.

بدوره، أشار قاسم أفغان، المحلل في منصة “سبارك كوموديتيز”، إلى أن المنافسة على الشحنات الأمريكية ارتفعت بشدة مقارنة بفترة ما قبل الحرب، في ظل احتدام السباق بين أوروبا وآسيا للحصول على النفط والمنتجات المكررة. وأوضح أن العبور عبر قناة بنما يظل أكثر ربحية من الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، رغم لجوء عدد من السفن إلى هذا المسار البديل.

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، غيرت 29 ناقلة محملة بالديزل والغاز الطبيعي المسال ووقود الطائرات مساراتها، مع توجه الغالبية إلى آسيا، وفق بيانات “Kpler”. وقال محلل الغاز الطبيعي المسال لدى “S&P Global”، أندريس روخاس، إن الأسواق تشهد حالياً إعادة توجيه متزايدة للإمدادات من حوض الأطلسي نحو آسيا مع ارتفاع الأسعار في حوض المحيط الهادئ مقارنة بأوروبا.

وتكشف هذه التطورات كيف تحولت قناة بنما إلى ساحة تنافس حاد في قلب أزمة الطاقة العالمية، مع تصاعد كلفة المرور باعتبارها ثمناً استراتيجياً للوصول السريع إلى الأسواق الأكثر تعطشاً للطاقة.

