مصنع للهياكل الفولاذية في منطقة السخنة الصناعية باستثمارات 3 ملايين دولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 10:10 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومرافقوه، خلال جولته اليوم، بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع شركة “شانغ يوان لهندسة الهياكل الفولاذية المحدودة” المتواجد داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر”.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجولة التفقدية بالمصنع، عقب الافتتاح، أن مثل هذه المشروعات تعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات صناعية نوعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن توطين مثل هذه الصناعات الهندسية يسهم في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والنقل، بما يعزز من بناء قاعدة صناعية متطورة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، ويسهم فى زيادة حجم الصادرات.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع شركة “شانغ يوان لهندسة الهياكل الفولاذية المحدودة”، يُعد إضافة متميزة لقطاع الصناعات الهندسية والمعدنية داخل المنطقة الاقتصادية.

وأكد أن الهيئة تعمل على استقطاب استثمارات تدعم نقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الاعتماد على الكوادر المصرية في التشغيل والإدارة، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم توجه المنطقة الاقتصادية نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الهندسية والتصديرية، من خلال تعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات للتوسع في الأسواق المحلية والدولية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال جولته فى أرجاء المصنع، للتعرف بشكل تفصيلي على مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع داخل المصنع، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من المهندس لو يوان تانغ، رئيس مجلس إدارة شركة “شانغ يوان لهندسة الهياكل الفولاذية المحدودة”، الذي أشار إلى أن المصنع يختص بتصنيع الهياكل الفولاذية المتنوعة، بما يشمل الجمالونات والشدادات والسقالات والأسقف والأبراج، إلى جانب أعمال الحدادة والكريتال، وتشكيل وقص منتجات الصاج والصفيح والأستانلس، وصناعة منتجات معدنية متنوعة مُشكّلة من معادن أخرى، فضلًا عن تصنيع الأوناش التي تعمل بالطاقة والهياكل الفولاذية المستخدمة في إنشاء المساكن والمرافق الثقافية والرياضية ومراكز النقل والجسور ومحطات الطاقة.

وأضاف لو يوان تانغ، أن المصنع يقام على مساحة 15,863 متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 3 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 15 ألف طن من الهياكل الفولاذية، بما يوفر نحو 120 فرصة عمل.

