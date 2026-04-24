تفاصيل خبر ترامب: حضور بوتين لقمة العشرين مفيد لكن مشاركته محل شك

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 12:13 مساءً - وكالات _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المرتقبة قد تكون “مفيدة”، لكنه أبدى شكوكًا حيال حضوره الاجتماع المقرر عقده في ميامي لاحقًا هذا العام.

وفي سياق متصل، كشف ترامب، عن تحركات دبلوماسية محتملة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى إمكانية استضافة البيت الأبيض لقاءً يجمع بين قيادتي لبنان وإسرائيل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع فترة تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.

كما وجه الرئيس الأمريكي، رسالة مباشرة إلى طهران، مطالبًا إياها بوقف تمويل “حزب الله” اللبناني، في إطار الضغوط المستمرة التي تمارسها واشنطن على إيران لتقليص نفوذها الإقليمي.

