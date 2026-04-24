تحذير دولي: نقص الوقود قد يجبر أوروبا على تقليص الرحلات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 12:13 مساءً - سي إن بي سي _ تواجه أوروبا أزمة حادة في إمدادات وقود الطائرات تهدد بإرباك موسم السفر الصيفي، في ظل تداعيات الصراع الدائر في مضيق هرمز، والذي أدى إلى تراجع شبه كامل في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، المصدر الرئيسي الذي كان يغطي نحو 75% من احتياجات القارة.

وحذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من فجوة متنامية بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن استهلاك وقود الطائرات يرتفع عادة بنحو 40% في أغسطس مقارنة بشهر مارس، ما يضع ضغوطًا غير مسبوقة على سلاسل الإمداد.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين شحنات إضافية من الولايات المتحدة ونيجيريا، بالتزامن مع قيود تصديرية تفرضها بعض الدول الآسيوية، ما يزيد من تعقيد المشهد. ولم يستبعد بيرول اضطرار شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها إذا استمر نقص الإمدادات.

وبدأت تداعيات الأزمة تتجلى بالفعل على أرض الواقع؛ إذ أعلنت عدة شركات طيران أوروبية خفض عملياتها التشغيلية، حيث ألغت “لوفتهانزا” نحو 20 ألف رحلة قصيرة حتى أكتوبر لتوفير 40 ألف طن من الوقود، فيما ألغت “ساس” ألف رحلة خلال أبريل، وخفّضت “كيه إل إم” طاقتها بنحو 80 رحلة.

كما تكبدت “إيزي جيت” خسائر تتراوح بين 540 و560 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود، التي زادت وحدها بنحو 25 مليون جنيه في مارس.

وقفزت أسعار وقود الطائرات بنسبة 103% بنهاية مارس مقارنة بالشهر السابق، ما يضغط بقوة على هوامش ربح شركات الطيران، التي تنفق ما بين 20% و40% من إيراداتها على الوقود. ويرى محللون أن رفع أسعار التذاكر بات خيارًا شبه حتمي للحفاظ على الربحية، رغم ما قد يترتب عليه من تراجع الطلب أو تحول المسافرين إلى وجهات أقرب وأقل تكلفة.

وفي هذا السياق، وصف بيرول الوضع بأنه يمثل “أكبر تهديد لأمن الطاقة في تاريخ أوروبا”، محذرًا من تداعيات واسعة قد تمتد إلى سوق العمل، في ظل اعتماد ملايين الوظائف على قطاع السياحة والسفر، الذي يساهم بنحو 851 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.

