الرئيس السيسى: نرفع أصدق مشاعر التقدير والوفاء إلى الرئيس الراحل أنور السادات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نرفع أصدق مشاعر التقدير والوفاء إلى الرئيس الراحل أنور السادات صاحب الرؤية الثاقبة والإرادة الصلبة نحو السلام في المنطقة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "في هذه المناسبة المجيدة نوجه أسمي آيات الإجلال والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية التي تحفظ الأمن الداخلي".

تأتي ذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، لتجسد واحدة من أعظم صفحات العزة والكرامة في تاريخ الوطن، حين استعادت مصر أرض سيناء الغالية بعد سنوات من الاحتلال، بفضل بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية الباسلة وإرادة الشعب المصري الصلبة.

وتمثل هذه المناسبة الوطنية الخالدة رمزًا للفخر والانتماء، ودليلًا على قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وصون مقدراتها، كما تعكس أهمية سيناء الاستراتيجية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري وبوابة التنمية والاستثمار وبناء المستقبل.