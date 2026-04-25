وزير الدفاع الألماني يعلن إرسال سفن حربية ​​استعدادا لانتشار محتمل في مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:16 مساءً - أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، أن ألمانيا سوف تُرسل سفنًا حربية إلى البحر المتوسط ​​استعدادًا لانتشار محتمل في مضيق هرمز.

ونقلت شبكة دويتشه فيله الألمانية عن بوريس قوله في تصريحات صحفية إنه سيتم إرسال كاسحة ألغام وسفينة قيادة وإمداد، دون تحديد موعد لمغادرة السفن.

وأكد بيستوريوس على القدرات البحرية الألمانية في إزالة الألغام، قائلاً إن بلاده تلعب بالفعل دوراً رائداً داخل حلف شمال الأطلسي ( الناتو) في هذا المجال.

ووفقا لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، فأن الشروط المسبقة لأي انتشار تشمل وقفًا مستدامًا لإطلاق النار، وإطارًا قانونيًا بموجب القانون الدولي، وتفويضًا من البوندستاج (مجلس النواب الألماني).

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرز قد صرح سابقا بأن برلين مستعدة للمشاركة في مهمة مشتركة بين عدة دول لتأمين مضيق هرمز المحاصر بسبب الحرب، ويفضل أن يكون ذلك بمشاركة الولايات المتحدة.

وأضاف ميرز أن ألمانيا مستعدة للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي من خلال توفير خدمات إزالة الألغام والاستطلاع البحري.