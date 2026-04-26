ضبط 3 أشخاص بالقاهرة متهمين بالنصب على راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 01:27 مساءً - فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بنطاق محافظة القاهرة، بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن توفير فرص عمل للمواطنين بالخارج على خلاف الحقيقة، وإستغلالها فى النصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على 4 محافظ إلكترونية بها دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (14) واقعة بذات الأسلوب.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

