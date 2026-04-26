إيداع المتهم بإلقاء حجارة على المارة من فوق مئذنة بالدقهلية بمصحة نفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 01:27 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات عدة منشورات مدعومة بصور ومقطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام أحد الأشخاص باعتلاء مأذنة أحد المساجد بالدقهلية وإلقاء الحجارة على المارة والتهديد بإلقاء نفسه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ مساء 25 أبريل تبلغ لقسم شرطة المنزلة بالدقهلية بصعود أحد الأشخاص "معروف بأوساط الأهالي بكونه مهتز نفسيًا" لأعلى مئذنة أحد المساجد وإلقائه الحجارة على المارة وتهديده بإلقاء نفسه، وتم احتواؤه واصطحابه بمعرفة أهالي المنطقة.

أمكن ضبط المذكور "مقيم بدائرة القسم"، وبسؤال شقيقه قدم ما يفيد بمعاناته من بعض الأمراض النفسية نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وسابقة إيداعه بإحدى مستشفيات الطب النفسي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية.