متلازمة القلب المنكسر: حينما تتألمُ المشاعر.. يستجيبُ الجسد

عندما يحدث "كسرٌ" ما، فإننا نستطيع بسرعة تبيان حدوثه: إما عن طريق النظر من خلال رؤيتة ينكسرُ أمامنا، أو عن طريق السمع عندما نسمعُ صوت ارتطامه وتبعثره على الأرض، أو من خلال الإحساس في حال وقع من اليدين، أو تطايرت أجزاء منه نحونا.

إلا أنه ثمة أنواعٍ من الانكسارات لا تُرى بالعين، ولا تُسمع بالأذن، إنما يمكن الشعور بها بطريقةٍ أو بأخرى. منها مثلًا "انكسار القلب" الذي لطالما اعتبره البعض "وصفًا مجازيًا" للخيبة ومشاعر الإحباط التي نمرَ بها جراء حدثٍ جلل؛ لكن الحقيقة تقولُ عكس ذلك.

فالقلب المنكسر ليس مجرد توصيف، بل هو حالةٌ صحية يعاني منها العديد من الناس، حتى دون أن يشعروا. متلازمةٌ تتخذ من الأعراض الجسدية التي تُلمَ بنا، مدخلًا للإنذار بحدوثها؛ وعليه ينبغي عدم إهمال تلك الأعراض كي لا تتفاقم الحالة.

في محاولةٍ لفهم متلازمة القلب المنكسر بلغةٍ مُبسطة إنما طبية وعلمية بحتة، تحدثنا إلى الدكتور حسين حشمت، استشاري أمراض القلب التداخلي في دولة الإمارات، الذي وافانا مشكورًا بالمعلومات القيَمة التالية..

متلازمة القلب المنكسر: التسمية والتعريف

تُعرف هذه الحالة علمياً باسم "متلازمة تاكوتسوبو"، وهي حالةٌ طبية طارئة تُصيب عضلة القلب، مؤديةً إلى ضعفٍ مفاجئ ومؤقت في قدرته على ضخ الدم.

يعود أصل التسمية "تاكوتسوبو" إلى وعاءٍ ياباني تقليدي، يُستخدم لصيد الأخطبوط؛ حيث يتخذُ البطين الأيسر للقلب (المسؤول عن ضخ الدم للجسم) شكلاً منتفخاً يُشبه هذا الوعاء تماماً عند حدوث الإصابة، مما يُعطَل حركته الانقباضية الطبيعية. وعلى الرغم من أن المريضة قد تظهر عليها أعراضٌ حادة تُشبه الجلطة القلبية، إلا أن القلب في هذه الحالة لا يعاني من انسدادٍ في الشرايين، بل من "صدمة" وظيفية مؤقتة.

الدكتور حسين حشمت استشاري أمراض القلب التداخلي في دولة الإمارات

متلازمة القلب المنكسر: الأسباب والمحفزات

تحدثُ هذه المتلازمة نتيجة تدفقٍ مفاجئ وهائل لهرمونات التوتر، وعلى رأسها الأدرينالين، التي تؤدي إلى ما نسميه طبياً "صعق عضلة القلب". وبالرغم من ارتباطها الوثيق في الوعي العام بالصدمات العاطفية مثل وفاة عزيز أو الانفصال المفاجئ، إلا أن العلم أثبتَ أن المُحفزات الجسدية قد تكون سبباً رئيسياً أيضاً، مثل العمليات الجراحية الكبرى، أو نوبات الربو الحادة، أو الحوادث.

ومن المثير للاهتمام أن "المفاجآت السعيدة" جداً أيضًا، قد تؤدي إلى نفس النتيجة في حالاتٍ نادرة تُعرف بـ "متلازمة القلب السعيد"، مما يؤكد أن العامل المشترك هو حدة الانفعال وليس نوعه. (حذاري من الحزن الشديد والفرح القوي، أخالُ الدكتور حسين يقولها في هذه اللحظات).

متلازمة القلب والمنكسر والنوبة القلبية: فروقات يجب تحرَيها

يُمثَل التشخيص التفريقي تحدياً كبيراً، لأن الأعراض السريرية وتخطيط القلب قد يتشابهان تماماً بين هاتين الحالتين.

فالنوبة القلبية تحدث عادةً نتيجة انسدادٍ مادي في أحد الشرايين التاجية بسبب تجلطٍ دموي، مما يؤدي لموت جزءٍ من عضلة القلب. أما في متلازمة القلب المنكسر، فعند إجراء القسطرة القلبية، نجد أن الشرايين التاجية سليمة ومفتوحة تماماً، لكن عضلة القلب نفسها التي تعاني من "شللٍ مؤقت" في جزءٍ منها، نتيجة التأثير السمي لهرمونات التوتر. هذا الفرق الجوهري هو ما يجعل التوقعات المستقبلية لمريضات القلب المنكسر أفضل بكثير من مريضات النوبات القلبية التقليدية.

متلازمة القلب المنكسر: الفئات الأكثر عرضة وعوامل الخطورة

تشير الدراسات الإحصائية إلى أن النساء اللاتي تجاوزنَ سن الخمسين (مرحلة ما بعد انقطاع الطمث) هنَ أكثر عرضةً للإصابة بهذه المتلازمة، بنسبةٍ تصل إلى 90% من الحالات المسجلة.

ويُعتقد أن انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، الذي يلعب دوراً حمائياً للشرايين والقلب في هذه المرحلة العمرية، يجعلُ عضلة القلب أكثر حساسيةً وتأثراً بهرمونات التوتر. كما تزدادُ الاحتمالية لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخٌ من الاضطرابات العصبية أو النفسية، مثل القلق المزمن والاكتئاب، مما يشير إلى وجود رابطٍ وثيق بين الجهاز العصبي المركزي وصحة القلب.

تأثير المشاعر القوية (الحزن والحب) على القلب

للعلم؛ فالمشاعر ليست مجرد أحاسيس مُجردة، بل مُحركٌ لكيمياء الجسد بالكامل.

الحزن الشديد أو الانبهار العاطفي القوي يُفعَل "محور الدماغ والقلب"، حيث يرسل الدماغ إشاراتٍ عصبية فورية تُفرزُ كمياتٍ هائلة من الكاتيكولامينات في مجرى الدم. هذه المواد تُسبَب تشنجاً في الأوعية الدموية الدقيقة المحيطة بالقلب، مما يؤدي إلى نقص ترويةٍ مؤقت يُضعف العضلة.

لذا، فإن القلب يتفاعل مادياً وكيميائياً مع كل نبضةٍ شعورية قوية، مما يجعل "القلب" ليس مجرد مضخة، بل شريكاً أساسياً في معالجة الانفعالات (فكرَي في هذا الأمر عندما تنفعلين بشدة في المرة القادمة).

تفاعلُ القلب مع التوتر والضغط النفسي المزمن

يختلف تأثير التوتر المزمن عن متلازمة القلب المنكسر الحادة في كونه "سمّاً بطيئاً".

فالضغط النفسي المستمر يُبقي مستويات هرمون الكورتيزول مرتفعةً في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، زيادة الالتهابات في جدران الشرايين، وتسريع عملية تصلَب الشرايين. هذا الضغط المستمر يُنهك عضلة القلب ويُقلل من مرونتها على المدى الطويل، مما يزيد من احتمالية الإصابة بفشل القلب أو الأزمات القلبية التقليدية، بخلاف المتلازمة الحادة التي تأتي وتزول سريعاً.

حقيقة الأعراض الجسدية عند الانفصال العاطفي

الألم الذي تشعرين به عند الانفصال العاطفي، هو ألمٌ حقيقي وله تفسيرٌ عضوي واضح.

فقد أظهرت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ، أن المناطق التي تنشطُ عند التعرض للأذى الجسدي، هي ذاتها التي تنشط عند التعرض للرفض الاجتماعي أو الفقد العاطفي. هذا النشاط الدماغي يُترجم إلى أعراضٍ جسدية ملموسة مثل ألمٍ حاد في الصدر، اضطرابٌ في نبضات القلب، وضيق تنفس، وهي استجابةٌ حقيقية من الجهاز العصبي المستقل للصدمة النفسية.

التفسير العلمي لتعريف "ضيق الصدر" وثقل القلب

إن الشعور المادي بـ "الثقل" أو "الضيق" في لحظات الحزن، يرجع إلى تشنَج العضلات الوربية المحيطة بالقفص الصدري، نتيجة استنفار الجهاز العصبي الودي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع الحاد في هرمونات التوتر يُسبب تضيَقاً في الشُعيبات الهوائية وزيادة مؤقتة في لزوجة الدم وتوتر الأوعية الدموية، مما يعطي إحساساً حقيقياً بأن الصدر ضيق ولا يتسعُ للهواء، وكأن هناك ثقلاً مادياً جاثماً على القلب.

هرمونات التوتر ووظائف القلب

هناك علاقةٌ طردية ومُعقدة بين هرمونات التوتر ووظائف القلب؛ فالأدرينالين في مستوياته الطبيعية يساعدُ القلب على الاستجابة للمجهود، لكن في مستويات "التوتر الصادم"، يتسببُ في اضطراب الكالسيوم داخل خلايا القلب، مما يُعطَل انقباضها.

هذا التأثير السُمي للهرمونات لا ينعكس فقط على قوة النبض، بل قد يؤدي إلى اضطراباتٍ خطيرة في كهرباء القلب. لذا، فإن التوازن الهرموني هو الضمان الأساسي لاستقرار وظيفة القلب الميكانيكية والكهربائية (تذكرةٌ أخرى بوجوب الاعتناء بصحة هرموناتكِ عزيزتي).

الأساس العلمي لمقولة "انكسار القلب"

مقولة "انكسار القلب" ليست مجرد مجازٍ أدبي، بل لها أساسٌ علمي رصين، تعالي نُعرَفكِ عليه.

ففي متلازمة تاكوتسوبو، يفقد القلب شكلهُ الهندسي المتناسق (الذي يشبه المخروط) وينبعج من الأسفل ليبدو "مكسوراً" من الناحية الوظيفية والجمالية. هذا التغيَر التشريحي المؤقت يُجسد المعنى الحرفي للكلمة؛ حيث يتوقف جزءٌ من القلب عن الحركة تماماً، بينما يحاول الجزء العلوي التعويض، مما يخلق حالةً من "عدم التوازن" تشبه الانكسار المادي.

إمكانية تكرار الإصابة بالمتلازمة

على الرغم من أن معظم المريضات يتعافينَ تماماً خلال أسابيع قليلة لتعود عضلة القلب لحالتها الطبيعية، إلا أن احتمالية تكرار الإصابة تظل قائمةً بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

يعتمدُ ذلك على مدى تعرَض الشخص لمُحفزات توتر شديدة أخرى في المستقبل، وعلى مدى حساسية جهازه العصبي. لذا، فإن المريضة التي أصيبت بهذه المتلازمة مرة، يجب أن تكون أكثر حذراً في التعامل مع الضغوط النفسية الحادة مستقبلاً.

أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لصحة القلب

يُعتبر الدعم النفسي والاجتماعي "درعاً واقياً" للقلب من الناحية البيولوجية. فالتواصل الإنساني الدافئ والشعور بالأمان يُحفَزان إفراز هرمون "الأوكسيتوسين"، وهو هرمون يعمل كمضاد طبيعي للآثار المدمرة للأدرينالين والكورتيزول على أنسجة القلب. في حين يُقلَل الدعم الاجتماعي من حدة استجابة الجسم للتوتر، مما يحمي القلب من الوصول إلى مرحلة "الصعق الهرموني" التي تؤدي للمتلازمة.

نصائح طبية للحفاظ على صحة القلب في الأزمات

للحفاظ على سلامة القلب خلال فترات الضغط العاطفي، ينصح الدكتور حشمت بالآتي:

• أولاً؛ ممارسة تقنيات التنفس العميق والواعي، التي تعملُ على تحفيز العصب الحائر وتهدئة ضربات القلب فوراً.

• ثانياً، يجب عدم كبت المشاعر؛ فالتعبير عن الحزن يُقلل من العبء الهرموني المفاجئ.

• ثالثاً، ينبغي تجنَب المُنبهات القوية كالكافيين والتبغ خلال الأزمات، كونها تزيدُ من استثارة عضلة القلب.

وأخيراً، إذا شعرتِ بألمٍ في الصدر لا يزول، أو ضيقٍ شديد في التنفس، يجب عليكِ التوجه للطوارئ فوراً لاستبعاد أي إصابة عضوية؛ فالقلب في لحظات الانكسار يحتاجُ لرعايةٍ طبية بقدر ما يحتاج لاحتواءٍ عاطفي.