إيران: لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق.. وتحذير أممي من مجاعة

إيران: لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق.. وتحذير أممي من مجاعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 02:20 مساءً - نقلت وكالة مهر عن نائب رئيس البرلمان في إيران قوله إن طهران "لن تعيد مضيق هرمز إلى حالته السابقة تحت أي ظرف"، مؤكدًا أن القرار يأتي ضمن توجهات القيادة العليا.

في المقابل، حذر جورج موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لـمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، من أن الاضطرابات في الملاحة عبر المضيق قد تدفع ملايين الأشخاص نحو الجوع والمجاعة.

تأثير مباشر على إمدادات الأسمدة

أوضح المسؤول الأممي أن تعطّل تدفق الأسمدة عبر المضيق يهدد سلاسل الإمداد العالمية، مع تسجيل ارتفاعات قياسية في أسعار المواد الخام.

دعوات لتحرك دبلوماسي عاجل

شدد دا سيلفا على ضرورة تحرك دبلوماسي سريع لتأمين الملاحة وضمان استقرار الإمدادات، في ظل التداعيات المتزايدة على الأمن الغذائي العالمي.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا