خالد هاشم يصدر قرارا بتعيين محمد زادة مساعدا للوزير للصناعات الاستراتيجية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 05:56 مساءً - أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قرارًا بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار التوجه لتعزيز منظومة العمل الصناعي ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستعانة بالخبرات القيادية المتخصصة في الصناعات الثقيلة.

ويتمتع المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 22 عامًا في رالصناعات الثقيلة في مجالات إدارة المشروعات وسلاسل الإمداد وقيادة التحول الاستراتيجي، حيث تنوعت خبراته بين صناعات الصلب والأسمنت والمعدات الثقيلة والنقل.

كما شغل عددًا من المناصب القيادية البارزة في كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الثقيلة، حيث شغل منصب المدير الإقليمي لمجموعة لافارج العالمية للأسمنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل عدداً من المناصب بشركات صناعة الصلب، من بينها حديد المصريين والمراكبي للصلب، وكان آخر منصب يشغله المدير العام لشركة السويس للصلب.

كما ساهم زادة في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات الصناعات الثقيلة والبنية التحتية، حيث شارك في إنشاء 8 مصانع بقطاع الأسمنت على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى 10 مشروعات مختلفة في صناعة الصلب، مع تطبيق نماذج تشغيل متقدمة قائمة على التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم مفاهيم التنمية المستدامة.

والمهندس محمد زادة حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص الإدارة الاستراتيجية) من جامعة ماستريخت للإدارة بهولندا عام 2015، وبكالوريوس الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004.

