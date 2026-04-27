رئيس مجلس النواب يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده ويشيد بمسيرته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 05:20 مساءً - تقدم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والده، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص تمنياته بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأكد أن الراحل قدم إسهامات مشرفة خلال مسيرته، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ أسرته.