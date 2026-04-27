نعرض لكم الان تفاصيل خبر موديز تعدل نظرتها المستقبلية للصين من سلبية إلى مستقرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 05:56 مساءً - – عدلت ​وكالة موديز ‌للتصنيفات الائتمانية ​اليوم ​الإثنين نظرتها المستقبلية ⁠للصين ​من “سلبية” ​إلى “مستقرة”.

وأرجعت موديز تعديل نمو الاقتصاد الصيني إلى ​أنها ​ترى أن القوة ‌الاقتصادية ⁠والمالية للبلاد ستظل ​صامدة ​على ⁠الرغم من ​الضغوط ​الداخلية ⁠والتحديات التجارية ⁠والجيوسياسية ​المستمرة.

