إبراهيم حسن يعلق على قرعة أمم أفريقيا: مستعدون دائماً لأي تحديات ونلعب دائماً للفوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 08:18 مساءً - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب جاهز لأي تحديات قادمة، ونلعب دائماً للفوز ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية.

وتابع مدير منتخب مصر أن الفريق مستعد لأي بطولة أو تصفيات نشارك فيها، والمنتخبات الأفريقية تتطور للأفضل في السنوات الأخيرة، ولم تعد هناك منتخبات صغيرة، وهو ما ظهر جلياً في البطولات الأفريقية الأخيرة، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج.

وعلى صعيد آخر، أكد إبراهيم حسن أن تركيز منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، المدير الفني منصب حالياً بالكامل على بطولة كأس العالم 2026، والتي تنطلق 11 يونيو المقبل، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره، يوم 15 يونيو، بمواجهة بلجيكا.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مع منتخبات جنوب السودان، مالاوي، وأنجولا، والتي يشارك فيها 48 منتخبًا إفريقيًا في التصفيات، من بينها الدول الثلاث المنظمة (اوغندا وتنزانيا وكينيا )التي ضمنت تأهلها المباشر إلى النهائيات مهما كانت نتائجها في التصفيات.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو 2027، تحديدًا يوم 19 من شهر يونيو على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر يوليو في ذات العام، وستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وستكون بطولة تاريخية، لأنها ستقام في 3 دول لأول مرة في تاريخ المسابقة.

منتخب مصر في التصنيف الأول

وتواجد منتخب مصر ضمن منتخبات المستوى الأول في التصنيف الذي أعلن عنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام اليوم الثلاثاء.

نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر أن يتم خوض التصفيات خلال ثلاث فترات ضمن أجندة المباريات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتم تقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويضمن أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة التأهل إلى النهائيات، بينما ستشهد المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة تأهل منتخب إضافي.