نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:18 مساءً - المعلومات المضللة والشائعات والأخبار الكاذبة أحد أشكال حروب الجيلين "الرابع والخامس" التى تهدف إلى تقويض إستقرار الدول وأمنها الداخلى ، لذا تواصل وزارة الداخلية دورها فى تنمية الوعى المجتمعى عبر الإستمرار فى تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول)، عقدت الوزارة ورشتى عمل فى هذا الإطار لطلبة الجامعات والمعلمين وأساتذة الجامعات وممثلى مؤسسة الصارى للتطوير والتنمية بهدف توعيتهم بتلك المخططات وكيفية مواجهتها ، حاضر فيها نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى هذا المجال بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

 

على هامش ورشتة العمل تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها إلى مرافق وكيانات أكاديمية الشرطة المختلفة للتعرف على إمكانياتها فى إعداد الكوارد الأمنية على المستويين المحلى والدولى وفقاً لبرامج تدريبية وتعليمية متطورة تراعى متطلبات ومستجدات العمل الأمنى.

 

 

كما تضمنت برامج الورشتين تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين فيهما إلى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حيث إضطلع المشاركون على الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع فى رصد الشائعات والتعامل الفورى معها إلى جانب آليات تلقى شكاوى المواطنين والإستجابة لها ، فضلاً عن التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة فى إعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتقارير المصورة التى تعكس جهود الوزارة فى مختلف المجالات.

 

تضمن برنامج ورشتى العمل تنظيم زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للتعرف على أوجه التطوير فى المنظومة العقابية ، شملت الزيارة المركز الطبى الذى يقدم أفضل الخدمات الصحية للنزلاء ، كما إضطلع المشاركون على نظم التأهيل والإصلاح المطبقة داخل المركز والتى تسهم فى إثقال مهارات النزيل الحرفية والتعليمية، وتأهيله بهدف إعادة دمجه فى المجتمع وفق منظومة إصلاحية تراعى الأبعاد الإنسانية.

 

وشمل برنامج الورشتين زيارة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تعرفوا خلالها على الجهود المبذولة للتصدى لمشكلة المخدرات والنجاح المحقق فى هذا الصدد مع التوعية بمخاطر المخدرات.

 

تستمر وزارة الداخلية فى تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية لبناء حائط صد ضد مخاطر الشائعات.

 

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

