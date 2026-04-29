طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

وزير الاستثمار يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 02:24 مساءً - ■الدكتور محمد فريد:
* تطوير مستمر لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتنمية التجارة الخارجية
• نرحب بدراسة اي فرص استثمارية ذات جدوي مع جنوب السودان، خاصة في القطاعات الإنتاجية
• صندوق مصر السيادي قادر على لعب دور محوري في دعم الاستثمارات المشتركة

■ جوزيف موم ماجاك:
• نعمل على تطوير بيئة الاستثمار ونرحب بالشراكة مع مصر
• نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في الشباك الواحد والتحول الرقمي

 

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وشهد اللقاء استعراض تطورات مناخ الاستثمار في البلدين، وبحث آليات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية، وسبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات المستثمرين.

 

وأكد الدكتور فريد، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان، في ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

 

وأشار الوزير إلى ما حققته مصر من تقدم في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي عبر مختلف مراحل العملية الاستثمارية.

 

وأوضح أن مصر ترحب بدراسة الفرص الاستثمارية في جنوب السودان، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، وصناعة المنسوجات، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي قادر على دعم الاستثمارات المشتركة وتقليل المخاطر.

 

كما شدد الوزير على انفتاح مصر على جذب الاستثمارات الجادة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

 

وأشار إلى دعم مصر لتفعيل الأطر الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية  (AfCFTA)، واستعدادها لتقديم الدعم الفنى والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادى.

 

ومن جانبه، أشاد السيد جوزيف موم ماجاك، بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد، ومؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة.

 

وأشار إلى أن بلاده تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، إلى جانب توافر موارد طبيعية متميزة، لافتًا إلى وجود مشروعات محددة تسعى بلاده لطرحها أمام المستثمرين المصريين.

 

وأكد التزام حكومة جنوب السودان بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية، وتعزيز التعاون  مع الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

 

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

