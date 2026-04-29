اتحاد الكرة يفتح الباب أمام الشركات الراغبة في تقديم خدمات تقنية الـ VAR بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 05:28 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انطلاق عملية تأهيل الشركات المتخصصة في توريد وتشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تمهيداً لتطبيقها في الدوري وجميع بطولات الاتحاد مع بداية موسم 2026/2027.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بما يعزز دقة القرارات التحكيمية ويحد من الأخطاء التي قد تؤثر على نتائج المباريات.

وأوضح الاتحاد أنه وضع مجموعة من المعايير الصارمة لضمان تقديم خدمة عالية الجودة، حيث يفتح باب التقدم أمام الشركات المحلية والدولية، بشرط امتلاك خبرة سابقة موثقة في بطولات معترف بها.

كما ألزم الاتحاد الشركات المتقدمة بتقديم عروض فنية شاملة تتضمن الحلول التقنية المقترحة، مع إثبات قدرتها على توفير الدعم الفني المستمر، إلى جانب تدريب الكوادر التحكيمية والتشغيلية.

وحدد يوم 10 مايو 2026 موعداً نهائياً لاستقبال طلبات التقديم عبر البريد الإلكتروني المخصص للجنة الفنية.