بين الصمود والاندفاع.. الاتحاد يطرق باب الوصافة أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:37 صباحاً - تتجه الأنظار نحو مواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والتعاون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، في لقاء يبدو مفتوحًا على كل الاحتمالات، خاصة في ظل تقارب الطموحات بين الفريقين خلال المرحلة الحالية من الموسم.

تقام المباراة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث يعول التعاون على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في التواجد بين الكبار، بينما يدخل الاتحاد المواجهة وهو يدرك أن أي تعثر جديد قد يُصعّب مهمته في المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

يمكن متابعة أحداث اللقاء عبر منصة “ثمانية”، التي تملك حقوق بث مباريات الدوري السعودي، حيث ستُنقل المواجهة عبر قناة ثمانية HD 2، مع تغطية تحليلية قبل انطلاق المباراة وبعد صافرة النهاية، بالإضافة إلى استعراض فني لأبرز اللقطات.

كما تتيح المنصة إمكانية مشاهدة المباراة عبر تطبيقها الإلكتروني، إلى جانب متابعة مجريات اللقاء لحظة بلحظة من خلال خدمات التحديث المباشر، التي تقدم إحصائيات دقيقة وأحداث فورية.

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون

تنطلق صافرة بداية المواجهة يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في توقيت مناسب لعشاق الكرة العربية لمتابعة واحدة من أهم مباريات الجولة.

ويدخل التعاون المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة، بعدما قدم سلسلة من النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 45 نقطة، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تراجع نتائجه مؤخرًا، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا بين فريقين يبحثان عن استعادة التوازن في توقيت حاسم من عمر البطولة.