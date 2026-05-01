الداخلية تعلن جاهزية بعثة حج القرعة لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير منظومة الإقامة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 07:23 مساءً -

فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام من حجاج القرعة لهذا العام 1447هـ/ 2026م، فقد أنهت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية الإستعدادات والترتيبات الخاصة ببدء سفر ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج ، وذلك لضمان توفير كافة سُبل الراحة لحجاج القرعة منذ مغادرتهم أرض الوطن ومتابعة وتلبية كافة إحتياجاتهم خلال تأدية مناسك الحج وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى: حيث حرصت وزراة الداخلية على الإهتمام بتطوير كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على النحو التالى:

تطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال إنتقاء أفضل فنادق الإقامة المميزة فى المنطقة المركزية فى مكة والمنطقة الشمالية فى المدينة المنورة بما يضمن سهولة الإنتقال من وإلى الحرم المكى والنبوى.

تخصيص حافلات حديثة ومكيفة ومزودة بأجهزة التتبع وتحديد الموقع "جى بى إس" لمتابعة حركة التنقل لبعثة الحج، وورش إصلاحية متنقلة للحافلات لضمان إلتزام السائقين بخطوط السير، وكذا إرشادهم فى حالة خروجهم عن خطوط السير المقررة، كما تم تخصيص حافلات حديثة ومكيفة لكبار السن وذوى الهمم لسهولة الدخول لها والخروج منها.

الإهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى ، حيث إضطلعت بعثة الحج بالتنسيق مع السلطات السعودية للحصول على مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة ومن أماكن المشاعر فى منى.. فضلاً عن تجهيز مخيمات المشاعر بعرفات ومنى بحمامات حديثة وتكييفات فريون وتركيب مظلات بالممرات بين المخيمات لمواجهة الإرتفاع المتوقع فى درجات الحرارة بما يضمن سلامة الحجاج خلال آداء مناسك الحج.

الإهتمام بالخدمة الغذائية التى يحتاجها الحاج خلال تأديته للمناسك، فى أولوية الإهتمامات حيث تم إختيار الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن بعناية فائقة بما يضمن إحتوائها على مختلف العناصر الغذائية اللازمة للحاج، وسيتم توزيع وجبات جافة فى مقر الإقامة بـ"مكة والمدينة المنورة" ، ووجبات جافة وساخنة ومشروبات "بمشعرى عرفات ومنى".

التنسيق المسبق لحجز زيارة الروضة الشريفة من خلال مشرفين البعثة وفقاً للمواعيد والأعداد المحددة.

وفى ضوء إهتمام وزارة الداخلية بتأهيل العناصر المشاركة فى البعثة.. فقد نظمت فرقة تدريبية لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج لإطلاعهم على كافة الإشتراطات وتعريفهم بالإطار التنظيمى لقواعد الحج وفق التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية خلال موسم الحج لهذا العام، وكذا مراجعة دور كل منهم فى البعثة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وصياغة سيناريوهات للتعامل الأمثل مع المواقف الطارئة.. حاضر فيها نخبة من المؤهلين وذوى الخبرات التراكمية فى إدارة مأموريات الحج، والإستعانة بوثائق تدريبية توضيحية تستهدف تنمية قدرات كافة أعضاء البعثة ورفع درجة جاهزيتهم لأداء المأمورية بكفاءة عالية.

وحرصت وزارة الداخلية على إطلاق حملات توعية متنوعة للحجاج من خلال المحتوى التوعوى المتاح عبر حسابات مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة الخاصة بوزارة الحج السعودية، تضمنت أهم التعليمات والإرشادات التى أصدرتها السلطات السعودية للحجاج، بالإضافة إلى كيفية آداء المناسك لتجهيز الحجاج روحانياً قبل السفر.. حيث شملت حملات التوعية قيام مسئولى بعثة حج القرعة بمختلف محافظات الجمهورية بعقد لقاءات مع الحجاج الفائزين بحج القرعة من خلال "ورش عمل، محاضرات، دورات" تم خلالها:-

o إطلاعهم على التعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات السعودية.

o إرتداء "كارت التعارف وإسورة المعصم وبطاقة نسك الذكية" طوال فترة تواجده بالأراضى السعودية.

o ضرورة إصطحاب الوصفات الطبية "الروشتات" خلال السفر فى حالة وجود أدوية معهم، على أن تكون فى الحقيبة التى يصطحبها الحاج معه على الطائرة.

o عدم إستخدام موقد الغاز أو أى مواد قابلة للإشتعال داخل فنادق إقاماتهم، سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة.

o الإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن الطواف والمشاعر حرصاً على سلامتهم.

o تجنب الوقوف فى أشعة الشمس وأثناء درجات الحرارة العالية لعدم التعرض للإجهاد الحرارى.

o السير فى مجموعات مع مندوبى مكاتب الخدمة الميدانية أثناء أداء المناسك ودخول المطاف فى المواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية من خلال بعثة الحج حرصها على التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن وإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة جميع الخدمات المقدمة لهم.