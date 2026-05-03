محافظة الجيزة: إطلاق منظومة نظافة متكاملة بهضبة الأهرام لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 03:30 مساءً -

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة بقطاع هضبة الأهرام في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للقطاع.

وأوضح المحافظ أن إطلاق المنظومة يأتي كأولى نتائج أعمال اللجنة المشكلة للتعامل مع ملفات منطقة حدائق الأهرام وفق جدول زمني محدد يستهدف الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات.

وأشار الأنصاري إلى قيام هيئة النظافة بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة المتخصصة لتولي أعمال المنظومة بالقطاع بما يشمل توفير عمالة مدربة للعمل بنظام الورديات إلى جانب دعم المنظومة بأسطول من سيارات الجمع السكني ومعدات الحملة الميكانيكية والتي تتضمن سيارات نقل متنوعة ولوادر بمختلف الأحجام بالإضافة إلى معدات الكنس الآلي بما يضمن تغطية شاملة لكافة قطاعات المنطقة.

وأكد محافظ الجيزة أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة من خلال تفعيل منظومة الجمع السكني بما يسهم في نقل المخلفات من المنبع والقضاء على بؤر تجمع القمامة وتحسين المظهر العام لافتًا إلى أن الأداء سيخضع لتقييم دوري دقيق لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والشركة القائمة على أعمال النظافة لضمان نجاح المنظومة موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة مع استمرار التنسيق لتذليل أي معوقات قد تطرأ بما يضمن انتظام أعمال الجمع والنقل دون تأخير.