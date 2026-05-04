استهداف منطقة الفجيرة للصناعيات البترولية بمسيرة قادمة من إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في دولة الإمارات، عن نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية "فوز"، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران، مؤكدا أن الدفاع المدني باشر على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

الإمارات تتصدى لصواريخ إيرانية

ومنذ قليل أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات، رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.