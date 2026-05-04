أسعار النفط تقفز 5%ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم، عقب ‌تقارير متضاربة عن هجوم صاروخي على سفينة بمضيق هرمز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.52 دولار أو 5.1 بالمائة إلى 113.69 دولار للبرميل، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.10 دولار أو خمسة بالمائة إلى 107.04 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 3.13 دولار يوم الجمعة.