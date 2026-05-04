أسعار النفط تقفز 5%
ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم، عقب تقارير متضاربة عن هجوم صاروخي على سفينة بمضيق هرمز.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.52 دولار أو 5.1 بالمائة إلى 113.69 دولار للبرميل، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.10 دولار أو خمسة بالمائة إلى 107.04 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 3.13 دولار يوم الجمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تقفز 5% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.