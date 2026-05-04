زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر العاصمة الباكستانية إسلام آباد وبيشاور وعدة مناطق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب باكستانضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر العاصمة الباكستانية إسلام آباد وبيشاور وعدة مناطق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية بأن مركز الزلزال كان في المنطقة الحدودية بين طاجسكتان والصين، وفي عمق 125 كيلومترا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتشهد باكستان نشاطا زلزاليا متكررا نظرا لوقوعها على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.

