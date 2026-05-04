أخبار اليمن : صحة لبنان: 10960 شهيداً ومصاباً منذ مارس

صحة لبنان: 10960 شهيداً ومصاباً منذ مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 10960 شهيداً ومصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن "17 شخصا استشهدوا وأصيب 35 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، مضيفة أن "إجمالي عدد الشهداء منذ 2 مارس ارتفع إلى 2696، والجرحى إلى 8264".

ووفق البيان، ارتفع عدد الغارات التي استهدفت الفرق الصحية والإنقاذ إلى 132 استهدافا، أسفرت عن 103 قتلى و238 جريحا، إلى جانب تضرر 25 مركزا صحيا و119 سيارة إسعاف.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستشفيات المتضررة بلغ 16، أغلقت 3 منها بشكل تام جراء الاستهدافات.

كما يوضح البيان أن بين حصيلة الشهداء 186 طفلا (تحت سن الـ18)، و260 امرأة، و34 مُسنّا.

وفي وقت سابق الاثنين، أنذر جيش الاحتلال سكان قرى قانا ودبعال وصريفا (محافظة الجنوب) وقعقعية الجسر (محافظة النبطية) بإخلاء منازلهم فورا قبيل شنه هجوما.

ومنذ مطلع مارس الماضي، تتعرض الأراضي اللبنانية لحملة عسكرية واسعة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 1.6 مليون نسمة، ما يمثل نحو خُمس السكان، وفق إحصائيات حكومية رسمية.