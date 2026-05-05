ضبط سائق لاتهامه بطعن خطيبته عقب خلافات على فسخ الخطبة بالمعصرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:30 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات بالضرب بعدة طعنات وإحداث إصابات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعصرة من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملة مصابة بجرح طعني بالرأس وجرح قطعي باليد اليمنى، إثر ادعاء مشاجرة بمحل سكنها.





وبالانتقال وسؤال والدة المصابة، قررت بتضررها من خطيب نجلتها لقيامه بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض، بسبب رغبتها في فسخ الخطبة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، سائق مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.