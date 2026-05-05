نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك: إحدى سفننا نجحت في عبور مضيق هرمز برفقة قوات أمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 04:07 مساءً - العربية نت _ قال عملاق الشحن ميرسك إن سفينة نقل المركبات (ألايانس فيرفاكس)، التي ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة (فاريل لاينز) التابعة لميرسك، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز برفقة قوات عسكرية أمريكية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس اليوم، أن القوات الأمريكية تُسهم بفعالية في جهود إعادة فتح الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

وكان نحو 20% من نفط العالم يمر عبر هذا المضيق الحيوي قبل إغلاقه شبه التام عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: “كخطوة أولى، عبرت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي مضيق هرمز بنجاح”، مشيرة إلى أن مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة تعمل في الخليج العربي ضمن عملية تعرف باسم “مشروع الحرية”.

وقالت شركة ميرسك إن العبور تم دون وقوع أي حوادث وأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ينلهم أذى.

والسفينة (ألاينس فيرفاكس) جزء من برنامج الأمن البحري الأمريكي، الذي يقدم إعانات مالية لعشرات السفن التجارية الخاصة التي ترفع علم الولايات المتحدة وتضمن النقل للجيش الأمريكي في أثناء الحروب أو حالات الطوارئ الوطنية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكانت (ألايانس فيرفاكس) من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج بعد أن أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس.

ولا تزال سفينة أخرى على الأقل ترفع العلم الأمريكي موجودة في منطقة الخليج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميرسك: إحدى سفننا نجحت في عبور مضيق هرمز برفقة قوات أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.