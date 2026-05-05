أخبار اليمن : خذوا حذركم.. الأمطار الغزيرة مستمرة

خذوا حذركم.. الأمطار الغزيرة مستمرةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية والمتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجـزاء من محافظـات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، سهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من تعز، الضالع، البيضاء.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.