تقرير أمريكي: تراجع طفيف بإنتاج مصر من السكر إلى 3 ملايين طن في 2026/2027

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 04:07 مساءً - سمر السيد _ توقّع تقرير أعده مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي بالقاهرة تراجع إنتاج مصر من السكر خلال الموسم التسويقي للعام المقبل 2026/2027 (أكتوبر–سبتمبر) إلى نحو 3 ملايين طن، مقارنة بـ3.18 مليون طن في الموسم السابق عليه.

وأرجع التقرير الذي حصلت” دوت الخليج” على نسخة منه، هذا الانخفاض إلى تراجع طفيف في إنتاج قصب السكر، يقابله انخفاض أكبر في إنتاج بنجر السكر.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنتاج المتوقع يتوزع بواقع 2.3 مليون طن من بنجر السكر، بما يمثل نحو 77% من الحجم الإجمالي، و0.7 مليون طن من قصب السكر بنسبة تقارب 23%.

يوضح التقرير أن قطاع تصنيع السكر بمصر يضم 16 مصنعًا، منها 8 مصانع حكومية لقصب السكر -تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية-، و8 مصانع لبنجر السكر، بينها 5 تابعة للقطاع الخاص و3 حكومية.

1.3 % ارتفاعا في إجمالي استهلاك السكر المحلي ليصل إلى 3.9 مليون طن

رجح التقرير ارتفاع إجمالي استهلاك السكر محليًا بنسبة 1.3% ليصل إلى 3.9 مليون طن خلال الموسم التسويقي 2026/ 2027، مدفوعًا بالنمو السكاني وزيادة الطلب من قطاع الصناعات الغذائية، خاصة صناعة الحلويات.

ويتطلب توسع قطاع منتجات الحلويات في مصر كميات أكبر من السكر كمدخل إنتاجي، ويلعب السكر دورًا حيويًا في العديد من عمليات تصنيع الأغذية والسلع الاستهلاكية.

واستعرض التقرير نظام الدعم الغذائي بمصر، مشيرا الى حصول المستفيدين من هذا البرنامج على كيلو جرام من السكر بسعر مدعوم يبلغ 12.6 جنيهًا، من خلال شبكة تديرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم نحو 1300 منفذ حكومي و40 ألف متجر بقالة شريك، تخدم حوالي 64 مليون مواطن ضمن البرنامج.

استقرار سعر السكر محليًا بين 28 و38 جنيهًا للكيلو

ولفت التقرير إلى استقرار سعر السكر في السوق المحلية خلال مطلع العام الحالي 2026، ليتراوح بين 28 و38 جنيهًا للكيلو جرام، بحسب النوع والجودة والعلامة التجارية ومنافذ البيع.

وذكر التقرير، أن وزارتا الصحة والمالية أعلنتا في وقت سابق دراسة فرض ضريبة صحية تصاعدية على المشروبات المحلاة بالسكر وفقًا لنسبته، مع إعفاء المنتجات منخفضة السكر والتي تحتوى على أقل من 5 جرام سكر لكل 100 ملليللتر، وذلك بهدف الحد من استهلاك السكر، ومكافحة الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة، رغم عدم صدور خطوات تنفيذية فيما يتعلق بهذه الدراسة حتى الآن.

