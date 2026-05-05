وزير العمل يستقبل وفد "جيد تكستايل": شراكة جديدة في"التدريب من أجل التشغيل"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:30 مساءً - عُقد اجتماع بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، برئاسة وزير العمل، حسن رداد، مع وفد شركة "جيد تكستايل" في مصر، ذات الاستثمار التركي ،وذلك في إطار دعم خطط التوسع في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتعزيز فرص التشغيل للشباب المصري. وشهد اللقاء حضور سليم شنكايا، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، و معتز أبو بكر، المدير الإقليمي للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية، إلى جانب صالح نصر، المدير الإقليمي للموارد البشرية بالشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة أنشطتها الحالية وتوسعاتها خلال الفترة 2024–2025، فضلًا عن خطتها المستقبلية حتى عام 2030، والتي تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات من نحو 250 مليون دولار حاليًا إلى 500 مليون دولار، بالتوازي مع التوسع في الأسواق الخارجية. كما أوضح الوفد أن الشركة توفر حاليًا نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، مع خطة لرفع هذا العدد إلى 30 ألف عامل بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم جهود الدولة لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية حريصة على دعم الاستثمار الجاد، وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التوازن في علاقات العمل، من خلال الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بالحقوق والواجبات، بما يعزز الاستقرار داخل بيئة العمل ويرفع من معدلات الإنتاج. كما شدد الوزير على أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لدعم هذه الشراكة، وتلبية احتياجات الشركة من العمالة المؤهلة، بما يعكس توجه الدولة نحو الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل. واتفق الجانبان على وضع خطة مشتركة للتدريب من أجل التشغيل، تستهدف تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات الشركة، من خلال الاستفادة من إمكانيات الوزارة، بما في ذلك مراكز التدريب المهني ومديريات العمل بالمحافظات، لتوفير عمالة مدربة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية.