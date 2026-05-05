وزير الخارجية يلتقي مع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:30 مساءً - التقى بدرعبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال، وبحضور وكيل مجلس الشيوخ، اللواء اركان حرب أحمد العوضى يوم الثلاثاء ٥ مايو.

ثمن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التعاون الوثيق والبناء مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مؤكداً التطلع لمواصلة التعاون بما يعزز الجهود المشتركة لخدمة أهداف ومصالح الوطن، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة غير المسبوقة.

واستعرض وزير الخارجية محددات السياسة الخارجية، وجهود وزارة الخارجية فى الدفاع عن المصالح الحيوية للوطن وجهودها فى دعم الأمن الإقليمي، مستعرضاً ما تقوم به البعثات المصرية بالخارج فى دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطنى. كما نوه الوزير عبد العاطى إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية فى تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، مؤكداً الحرص على التعاون مع أعضاء المجلس، فى ظل الدور الهام الذى يضطلع به البرلمان المصرى في تعزيز العلاقات وأواصر التعاون مع مختلف الدول.

كما قدم الوزير عبد العاطي رؤية شاملة تناولت موقف مصر من المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، مطلعاً السادة النواب على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واحتواء التوتر دعماً للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد فى هذا السياق على ضرورة احترام سيادة الدول، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الإقليم وعلى رأسها دول الخليج الشقيقة، حيث ادان الاعتداءات التى استهدفت أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، مؤكدا أن المساس بسيادة الدول الخليجية يعد مساساً مباشراً بالأمن القومي المصري والعربي. واستعرض تداعيات الحرب على على حرية الملاحة وسلاسل الامداد وحركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة والنفط.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري تجاه مختلف الملفات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وليبيا والسودان. كما تناول دور وزارة الخارجية في رعاية شئون المصريين في الخارج والجهود المبذولة لتقديم أفضل رعاية للمصريين في الداخل والخارج تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وفى ختام اللقاء، دار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ لمناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن الملف القنصلى وسبل دعم المواطنين المصريين بالخارج.