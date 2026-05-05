رئيس المؤتمر يواسي آل غثيم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ علي أحمد مقبل غثيم عضو اللجنة الدائمة، والأستاذ حسين علي مقبل غثيم عضو اللجنة الدائمة، وكيل وزارة الإعلام، في وفاة المهندس مقبل أحمد مقبل غثيم، وكيل وزارة الزراعة والري السابق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لنجل الفقيد وليد مقبل أحمد مقبل غثيم وإخوانه وآل غثيم كافة في هذا المصاب.
وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل غثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.