الرئيس السيسى يحذر من تداعيات الأزمة الإيرانية على أمن واستقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:30 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسى، شدّد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة والسعي لتجنب تصعيدها، نظراً لما يترتب عليها من تداعيات وخيمة خاصة على أمن واستقرار المنطقة.